Osimhen rivela: “Quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica“

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è intervento a ‘Obi One Podcast’, il podcast dell’ex calciatore nigeriano John Obi Mikel.

“Quello che è stato detto è vero. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare.

È stato pazzesco… Più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica. Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi, io resto.

Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Ma certo.

Ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere. Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme d rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene. E’ stata una decisione positiva per la mia carriera. Per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c’è anche tanto altro”.

