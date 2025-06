Osimhen: Romano riferisce che l’Al Hilal ci sta riprovando!

Osimhen: l’Al Hilal non lo molla, possibile nuovo tentativo (Fabrizio Romano)

Victor Osimhen ha detto no all’Arabia Saudita. L’Al Hilal prova a ritentarlo con un’offerta faraonica. Come riferisce Fabrizio Romano, il club della Saudi Pro League non si è dato ancora del tutto per vinto: “L’Al Hilal anche quest’oggi, nonostante il ‘no’ a sorpresa di Osimhen, ci ha riprovato. Ha contattato anche altri attaccanti, ma proseguono i contatti pure col nigeriano e non sarei sorpreso se facessero un altro tentativo per lui che però non ha aperto al trasferimento. Col Napoli aveva trovato l’accordo per i 75 milioni di euro della clausola”.

