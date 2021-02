Osimhen salta il Granada, ecco quando può rientrare

Victor Osimhen è stato dimesso ieri dall’ospedale di Bergamo, diretto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“È da escludere, in ogni modo, che l’attaccante possa essere disponibile per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma al Diego Maradona giovedì sera. Se dovesse arrivare l’ok del professor Bucciero, Osimhen potrà riprendere gli allenamenti, senza forzare comunque. L’intento è quello di recuperarlo per il derby con il Benevento”.

Comments

comments