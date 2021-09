Osimhen si gioca la Juventus: oggi la sentenza sul ricorso contro la squalifica di due giornate

E’ attesa per oggi la sentenza sul ricorso presentato dal Napoli contro la squalifica per due giornate di Osimhen dopo l’espulsione in Napoli-Venezia.

Il dossier presentato dai legali del club azzurro comprenderebbe una serie di video clip e di frame per dimostrare in rapida successione la dinamica dell’azione di Osimhen.

Soprattutto facendo riferimento alla dinamica Immobile-Vidal (manata a gioco fermo dell’attaccante laziale al centrocampista interista) la non uniformità di giudizio visto che dallo stesso Giudice Sportivo che ha punti Osimhen, a Immobile fu comminata solo una giornata di squalifica.

Nel caso in cui fosse accolto il ricorso del Napoli, Osimhen sarebbe a disposizione di Spalletti per la gara contro la Juventus, altrimenti l’attaccante nigeriano tornerà in campionato il lunedì successivo a Udine contro l’Udinese.

Comments

comments