Sul proprio profilo Instagram Victor Osimhen ha postato una foto con la quale esprime le sue sensazioni sul momento che sta vivendo dal punto di vista personale.

“Dio non permetterà che nessun problema si abbatta su di me, a meno che non abbia un piano specifico per cui le benedizioni nascano dalle difficoltà. Rispetta il mio trambusto”

