Dopo essersi tornato ad allenare in campo per la prima volta dopo l’infortunio, Victor Osimhen esprime le sue sensazioni su Instagram.

“Grato a Dio, apprezzo sinceramente coloro che si sono rivolti a me, che Dio vi benedica. Non c’è tempo per soffermarsi sulle problematiche passate, in attesa delle cose più grandi che ci aspettano. Dio è il più grande! Noi ci muoviamo Napoli“.

