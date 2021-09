Ospina a Kiss Kiss: “Siamo una grande squadra ma la strada è lunga. Osimhen? Formidabile”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club.

“Il risultato della squadra conta più delle mie prestazioni. Volevamo i tre punti, ieri è stata una bella partita e ho fatto una bella parata su Adrien. Era importante avere la porta imbattuta. Per noi è un bel momento, ma restiamo coi piedi per terra. La strada è ancora lunga, il campionato è appena cominciato.

Spalletti? Stiamo facendo le cose per bene, ha grande esperienza e ci trasmette molta fiducia. Con lui possiamo fare cose importanti. Osimhen? E’ un ragazzo formidabile che si impegna tantissimo e vuole sempre imparare. Per il Napoli sta dando tutto. Per noi è importante averlo a questi livelli.

Io Spiderman? Mi piace (ride, ndr). Ma queste cose le lascio a voi, io penso a lavorare forte per il Napoli. Vinciamo per vincere tutte le partite, sono importanti le soddisfazioni collettive. Anguissa? E’ un calciatore fortissimo, ci può aiutare tanto. Ci serviva assolutamente, ha la giusta maturità ed esperienza. Aumenta il nostro livello per raggiungere gli obiettivi che vogliamo.

Leicester? Abbiamo fatto una grande partita, nel nostro gruppo c’è talento, sappiamo che siamo forti e vogliamo continuare così. La preparazione fatta è stata molto bene, già ora abbiamo grande ritmo. Obiettivi? Lavoriamo partita dopo partita, non guardiamo oltre. Adesso c’è il Cagliari. Sognare è giusto, ma dobbiamo andare cauti”.

