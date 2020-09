Ospina a Sky: “Giocare senza tifosi è difficile. Osimhen mi ricorda Asprilla”

Dopo l’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, David Ospina, portiere del Napoli, ha concesso qualche dichiarazione anche ai colleghi di Sky Sport.

“Il Napoli deve lottare per traguardi importanti, dobbiamo mettercelo in testa. Giocare senza tifosi è molto difficile, ma dobbiamo avere la mentalità giusta. L’obiettivo è sicuramente quello di essere nelle prime posizioni, magari lottando per il campionato e tornando in Champions. Osimhen come Asprilla? Sì, ha le gambe lunghe proprio come le aveva lui: c’è sicuramente una somiglianza”

Comments

comments