Ospina: “Come a Napoli mi alleno al massimo per essere pronto in ogni momento”

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Colombia.

“Siamo di nuovo a Barranquilla, nella nostra casa. Conosciamo il Cile ed i loro giocatori e ci concentreremo e ci prepareremo al meglio per vincere. Dobbiamo seguire il nostro piano, la cosa più importante è tenere il possesso del pallone in modo da controllare sempre il gioco.

Come accade negli ultimi tempi anche a Napoli ciò che mi tiene ad un buon livello e con un buon ritmo è di allenarmi al massimo in ogni momento in cui non ho la possibilità di giocare per essere pronto sempre.”

Comments

comments