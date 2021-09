Dalla Colombia arrivano notizie relative ad Ospina ed al problema che lo poteva tenere fuori dal campo con la Nazionale.

I media colombiani, infatti, riportano che nonostante lo scontro molto duro nel finale di partita contro la Bolivia, non c’è stato bisogno di altri esami. Il portiere colombiano sta bene e non c’è nessun allarme per il possibile infortunio.

Ospina, quindi, sarà regolarmente in campo contro il Paraguay.

Comments

comments