Ospina e l’odissea del ritorno a casa. La situazione.

Ospina giocherà questa notte (all’una ora italiana) l’ultima partita di qualificazione mondiale con la Colombia.

Al temine del match, con altri compagni di squadra che giocano in Europa, dovrà raggiungere l’aeroporto internazionale per imbarcarsi alla volta del vecchio continente. È previsto uno scalo per smistarli verso le varie destinazioni, Napoli compresa.

Considerando le ore di viaggio necessarie e i tempi tecnici per imbarchi e sbarchi e le formalità burocratiche, arriverà in città a notte inoltrata. Riposo e sabato a disposizione di Spalletti. Ovviamente, su tutta l’organizzazione, pende il giudizio del tampone che verrà fatto all’arrivo, sperando dia esito negativo.

