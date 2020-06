Ospina: “Ho un contratto con il Napoli, ma ci sono cose da chiarire. Tireremo le somme a fine stagione”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Blu Radio, emittente colombiana, a proposito del suo futuro.

L’ex Arsenal ha messo in discussione la sua permanenza all’ombra del Vesuvio: “Ho un contratto con il Napoli, ma ci sono alcune situazioni da chiarire: per ora cerco di fare bene le cose e approfittare delle opportunità. A fine stagione vedremo cosa accadrà e potrò tirare le somme.

Se la Colombia può vincere la Copa America? Dobbiamo renderci conto che possiamo dare questa gioia al nostro Paese e a noi stessi: questo deve essere il nostro obiettivo principale. James? Ho un ottimo rapporto con lui. Il suo futuro? Credo che sia un giocatore maturo, che sa cosa vuole e saprà prendere la decisione migliore per la sua carriera. Un mio ritorno all’Atletico Nacional? Sicuramente è un obiettivo, arriverà, per me, il momento di ritornare, ma ora ho un contratto con il Napoli”.

