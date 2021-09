Ospina in campo con la Juve, ma dovrebbe rientrare la mattina di sabato 11

David Ospina potrebbe essere costretto a fare un vero e proprio tour de force per essere in campo sabato 11 contro la Juventus.

Stando agli orari dei voli degli aerei che partiranno da Bogotà, capitale della Colombia, il portiere dovrebbe rientrare la mattina di sabato 11 settembre. Proprio la mattina della sfida contro la Juventus, che si giocherà poi alle ore 18.

L’ultima partita che la Colombia, contro il Cile, dovrà disputare in questa sosta si giocherà venerdì 10 settembre, all’1 di notte ora italiana. Considerando il tutto, Ospina dovrebbe rientrare a Roma alle 9 del mattino italiane di sabato 11. Una situazione che si può anche vedere dalla seguente immagine:

L’infortunio di Meret e la situazione relativa al rientro del colombiano complicano non poco le cose per il Napoli in porta, per la sfida contro la Juventus; tre i possibili scenari che si delineano ora: Ospina in campo nonostante il tour de force per il rientro; un rientro anticipato del portiere colombiano per giocare contro la Juventus; l’esordio di Marfella, il terzo portiere azzurro.

