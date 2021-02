Ospina premiato dai quotidiani: “Tre prodezze, salva il Napoli”

David Ospina è premiato nelle pagelle dai quotidiani sportivi in edicola oggi per la partita disputata nella serata di ieri contro l’Atalanta.

Il portiere colombiano ha fatto almeno tre parate decisive che hanno salvato il risultato. Questo i quotidiani lo hanno sottolineato, partendo dalla Gazzetta dello Sport; la rosea premia Ospina con un 7, motivando la scelta così: “Il Napoli resta in gioco grazie a tre prodezze che hanno evitato la disfatta. Ha coraggio nelle uscite e dà sicurezza.”

Per il Corriere dello Sport è da mezzo voto in più, 7,5: “Paratona su Pessina, così salva la sua squadra nel primo tempo. Paratona su Muriel e così la salva anche nel secondo.” Infine il Corriere della Sera decide di dargli un 6,5 in pagella, con la seguente motivazione: “Nel primo tempo si gioca praticamente verso una porta, ed è la sua. Guai a distrarsi. Non lo fa e salva il Napoli.”

Il nostro Mauro Guerrera ha dato 7,5 al portiere colombiano in pagella parlandone così: “Con le sue parate ha tenuto il Napoli ancora in corsa per la qualificazione.”

