Ospina recuperato, torna l’alternanza tra i pali per Gattuso?

David Ospina è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di ieri ed è ormai completamente recuperato e a disposizione di Gattuso.

David Ospina ieri si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato per la sfida di domani contro lo Spezia. L’allenatore del Napoli, Gattuso, ha le idee chiare. Nonostante il ritorno del colombiano, in porta ci sarà ancora una volta Meret, che si è comportato molto bene contro il Cagliari. Lo scrivono tutti i quotidiani oggi in edicola. Ospina, dunque, tornerà per riaccomodarsi in panchina.

Comments

comments