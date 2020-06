Per un’armonia ione rimediata nella sfida di ieri contro l’Inter, Ospina salterà la finale di Roma contro la Juve. Spazio ad Alex Meret.

Il giovane portiere azzurro avrà finalmente l’occasione di mettersi in mostra e dimostrare ai tifosi e soprattutto a Gattuso di meritare il posto da titolare. Appuntamento col destino per Alex che non vede l’ora di contribuire alla vittoria del Napoli.

