Ospina unico squalificato per la finale: il comunicato del Giudice Sportivo

David Ospina sarà l’unico giocatore a saltare la finale di Coppa Italia contro la Juventus per squalifica. Un turno anche per Ante Rebic.

Una giornata di squalifica per Ante Rebic. E’ quanto si evince dal comunicato diramato dalla Lega di Serie A che ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo per le due partite di Coppa Italia. L’attaccante del Milan salterà dunque la prossima gara del trofeo nazionale quando riprenderà per “essersi reso responsabile – si legge nella motivazione – di un fallo grave di giuoco”. Sarà costretto a saltare la finale di mercoledì contro la Juventus invece il portiere del Napoli David Ospina, diffidato e ammonito ieri sera.

