Osservatorio, le differenti decisioni tra Genoa-Lazio e Brescia-Napoli

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha adottato decisioni diverse per quanto riguarda le partite di Napoli e Lazio.

In particolare, le due squadre giocheranno fuori casa contro, rispettivamente, Brescia e Genoa. La società lombarda ha reso ufficiale che la vendita dei biglietti è riservata solo ai possessori di tessera del tifoso per i residenti in Campania; ciò che risalta all’occhio, però, sono le decisioni dell’Osservatorio sulle due partite.

Per quanto riguarda la trasferta dei tifosi laziali, l’Osservatorio ha dato l’ok per la vendita libera dei biglietti (lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi); così facendo, è molto probabile che anche la gradinata Sud del Marassi sarà occupata da molti tifosi biancocelesti.

La Federsupporter e le associazioni del club genoani hanno rilasciato dei comunicato duri contro questa decisione, tra l’altro. Diverso il discorso per i tifosi napoletani che vogliono andare in trasferta a Brescia, per assistere alla propria squadra.

Qui l’Osservatorio ha previsto addirittura servizi di scorta per i tifosi, che partono dall’area Ortomercato. Da lì, chi arriverà con auto o con pullman/pulmini, saranno scortati dalle Forze dell’Ordine fino allo stadio ed al conseguente ingresso nel settore Ospiti dello stadio. Separati dai supporters del Brescia.

Due metri di giudizio completamente differenti da parte dell’Osservatorio per queste due trasferte. Ciò che ne emerge è, ancora una volta, una particolare disparità di trattamento per i tifosi napoletani.

Comments

comments