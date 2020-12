Osti, ds Sampdoria: “Che effetto questo stadio…qui ho esordito in Serie A”

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro il Napoli.

“Venire in questo stadio mi fa sempre un effetto particolare perché nell’ottobre ’78 ci ho esordito in Serie A. Il San Paolo è sempre quello, anche se ha vissuto vari restiyling. Ho vissuto l’epoca di Maradona da calciatore, l’ho marcato tanto volte e so cosa può rappresentare per Napoli, per questa città. Questo è un momento in cui bisogna ricordare tante cose, è un anno terribile sotto tutti i punti di vista”.

