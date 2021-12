Ottaiano, agente: “Insigne in Canada? Dipende da scelte di vita e professionale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Ottaiano, agente, che ha parlato di Insigne.

Queste le sue parole in merito:

“Insigne in Canada? Dipende dalle scelte di vita e professionale. Indipendentemente dal Mondiale fare una scelta così vuol dire fare un altro calcio, optare per un ingaggio superiore ma di fatto fare un’altra cosa, delle esibizioni, che è una cosa diversa. Bisognerebbe capire quali sono le priorità, chi dà consigli o meno. Chiaramente se noi pensiamo agli italiani facciamo fatica però Giovinco l’ha fatto. Solo chi vive questa situazione può sapere quanto potrà spingersi per accettare o meno.

Mercato Napoli? I giovani si possono mettere dentro a giugno ma non ora. Bisogna fare qualcosa in più, anche Anguissa nel campionato inglese non era un portento ma in Italia fa la differenza.”

