Ottavio Bianchi, allenatore del primo, storico Scudetto del Napoli, ha commentato la notizia della morte di Diego Armando Maradona.

L’ex tecnico azzurro è stato contattato dalla redazione di Tuttomercatoweb, esprimendo tutto il suo dolore: “Non riesco a parlare, davvero. “Mi stanno chiamando da tutto il mondo, ma in questo momento non sono assolutamente in grado di dire parole sensate. Provo un grandissimo dolore, è una notizia sconvolgente”.

