Ottavo posto utile anche per evitare i preliminari di Coppa Italia

Ottavo posto, obiettivo minimo per il Napoli? Assolutamente e non solo per approdare ad una competizione europea

Per qualificarsi per la Conference League al Napoli occorre arrivare ottavi. Fondamentale per conservare un certo ranking e tenere uno standard europeo. Non solo. L’ottavo posto è necessario anche per partire dagli ottavi di finale della prossima Coppa Italia. In caso contrario gli azzurri dovrebbero giocare i turni preliminari di Coppa Italia: 32esimi e 16esimi di finale che nel 2023 si sono disputati dal 10 al 13 agosto e poi a novembre. In tal caso il ritiro di Castel di Sangro si chiuderebbe in anticipo rispetto al 10.

