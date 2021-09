Ounas a Dazn: “Mi piace il ruolo di spacca-partite ma mi farò trovare pronto anche quando partirò dall’inizio”

Il calciatore del Napoli, Adam Ounas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Abbiamo tutti la testa perché abbiamo fatto una grande partita a Leicester. Ci siamo allenati bene per la partita di oggi, siamo pronti per le prossime partite. Ce ne sono tante prima di andare in nazionale e dovremo concentrarsi su queste.

Primo posto con la vittoria? Tutti noi lo sappiamo già. Ogni gara si gioca per vincere, poi si vede il resto”.

Ruolo di spacca-partite? Sì mi piace, tutti i minuti che ho do il massimo e il giorno in cui il mister mi chiamerà per giocare dall’inizio sarò prontissimo”.

