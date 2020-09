Adam Ounas in uscita da Napoli, tra le pretendenti si aggiunge anche il Cagliari. Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

“Non solo Sottil e Zappa (entrambi in chiusura) per il mercato in entrata del Cagliari.

Il club rossoblù infatti sta trattando con il Napoli per Adam Ounas.

Avviati i primi contatti con gli azzurri che per l’attaccante classe ’96 chiedono 12 milioni più bonus”.

