L’avventura di Adam Ounas con il Cagliari è quasi giunta al termine prima del tempo, dato il poco spazio trovato nel club sardo.

L’esterno del Napoli, che era in prestito, però non lascerà la Serie A. Ounas ha detto di sì al prestito al Crotone e per questo si chiuderà in anticipo il prestito con il Cagliari. Così facendo Adam si potrà trasferire nel club calabrese, sempre con la stessa formula.

A riportare questa notizia ci ha pensato tuttomercatoweb.

