L’Overwatch League riparte dal 16 aprile. I dettagli

Dopo un lungo periodo offseason, dal 16 aprile ripartirà la Overwatch League. Ritornerà la struttura dei tornei vista nel 2020.

Le gare, come già detto, inizieranno il 16 aprile ed il programma del campionato seguirà la serie di quattro tornei di quattro settimane e tra di essi ci sarà una settimana di riposo. Le squadre che vi parteciperanno saranno divise in divisione, Est e Ovest, ed ogni squadra giocherà quattro partite di qualificazione per ciascun torneo. Ogni vittoria, infine, sarà conteggiata nella classifica finale.

I quattro tornei – May Melee, June Joust, Summer Showdown e Countdown Cup – ritornano dalla stagione 2020. Un nuovo format che i fan hanno particolarmente apprezzato e quindi è stato riproposto. L’altro elemento ripreso dalla stagione 202 è quella degli Hero Pool, che garantiscono varietà nelle squadre per le partite di Overwatch.

L’Hero Pool sarà utilizzato in due dei quattro tornei: June Joust e Countdown Cup. A seguire l’infografica sul programma della Lega:

Comments

comments