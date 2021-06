Padovan: “De Laurentiis non è Dio, le sue battute sono triviali. L’Italia ha esordito bene, ma la partita contro la Svizzera non va sottovalutata”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky Sport:

“De Laurentiis contro i giornalisti? Il presidente del Napoli sa fare comunicazione, ma non informazione. Se i giornalisti sono banali, vuol dire che il comunicatore è banale. De Laurentiis ama lo scontro e la provocazione, quindi non darei troppo peso alle sue parole. Fossi in lui, mi chiederei perché abbia da sempre pessimi rapporti con la città e la tifoseria di Napoli.

L’Europeo dell’Italia? Non bisogna sottovalutare la gara con la Svizzera, la Nazionale si è sempre complicata la vita nelle seconde gare dei gironi sia ai Mondiali sia agli Europei. La Svizzera è un avversario ostico, contro il Galles meritava di vincere e il CT Petković ci conosce bene avendo allenato in Italia. All’Italia converrebbe più arrivare seconda? Guardando il tabellone, sicuramente sarebbe più conveniente passare il raggruppamento da secondi classificati, ma gli azzurri non possono permettersi di fare calcoli”.

