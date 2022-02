Padovan: “Dovremmo guardare di più a squadre come Napoli e Atalanta”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss KissNapoli.

“Lo scorso anno il Napoli non andava a questa velocità, non era minimamente all’idea di poter tenere il passo dell’Inter e cosa è cambiato? Il Napoli ora ha un grande allenatore che ha saputo dare quel qualcosa in più alla squadra.

La Juventus ha fatto un mercato di riparazione perchè ne aveva bisogno, anche la Roma e l’Inter. Queste squadre hanno anticipato la programmazione estiva. Il fatto che il Napoli abbia fatto un mercato più ridotto è perché non aveva grosse necessità.

Dovremmo guardare di più a squadre come Napoli e Atalanta che guardano alla sostenibilità. Trovo sbagliato che ci siano squadre disposte a spendere avendo i conti in disordine, un modo per risolvere sarebbe una diversa ed equa ripartizione dei diritti televisivi così da poter avere anche noi in Italia un Leicester.”

