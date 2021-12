Padovan: “Il Napoli non affronterà una provinciale, l’Empoli gioca bene. L’atteggiamento di Allegri è ridicolo, più grave della classifica della Juventus”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan.

“La Juventus ha fatto una performance non buona ma il risultato è ottimo. Il Napoli ha fatto quanto doveva, la Lazio poteva chiudere prima e poi c’è l’Atalanta che di fronte ha avuto una squadra tecnicamente valida. L’Empoli gioca bene a calcio, senza timore, se va sotto continua a fare la sua gara senza disunirsi. Il pronostico contro il Napoli non è tanto difficile però non ci sarà una squadra provinciale di fronte, dovrà preparare bene la gara.

Allegri ha detto che la Juve deve giocare con una provinciale, questa è una cosa ridicola. Questo è più dannoso del gioco. Gli atteggiamenti dell’allenatore sono più gravi della classifica che mostrano i bianconeri. Non dico che debba fare l’arrogante, ma deve avere la coscienza di ciò che fa, dove si trova e ciò che dice”.

Comments

comments