Padovan: “Napoli-Inter? Non è una partita decisiva, 8 giornate sono tante”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Giancarlo Padovan, opinionista SKY:

“De Luca? La Campania è una regione modello per il covid e le parole di De Luca sono diventate importanti per tutta l’Italia. E’ stato il primo a lanciare le idee delle isole covid free. Se vogliamo che il turismo riparta, ci sarebbe bisogno di una campagna vaccinale serrata.

Napoli-Inter? Non è una partita decisiva perché 8 giornate sono tante, qualunque sia il risultato di Atalanta-Juventus. Napoli-Lazio invece è decisiva. Le altre hanno un calendario molto duro e la lotta per la Champions è destinata a protrarsi per molto. Per la lotta salvezza Cagliari-Parma è una partita decisiva.

Panchine Serie A? Conte è un vincente in ambito nazionale. Gattuso se riesce a portare il Napoli in Champions lo riconfermerei. Fonseca a Roma io lo terrei per quanto sta facendo in Europa League, però la Roma ha contatti serrati con Sarri. Pirlo rimane? Credo che tornerà Allegri l’anno prossimo”

