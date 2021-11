Padovan: “Ventura poteva scegliere un altro giorno per ufficializzare il suo ritiro. L’Italia vincerà contro la Svizzera, ma anche un pareggio non sarebbe un cattivo risultato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky.

“Il ritiro di Gian Piero Ventura? Sarebbe stato meglio se non avesse mai fatto il CT e se si fosse dimesso prima del play-off del 2017 contro la Svezia. Sicuramente mi sembra curioso che abbia deciso di ufficializzare il proprio ritiro proprio nel giorno dello ‘spareggio’ con la Svizzera. Previsioni per Italia-Svizzera? Agli azzurri potrebbe andare bene anche un pareggio, sempre che poi si batta in goleada l’Irlanda del Nord nell’ultima gara del girone. Considerando le tante assenze della Svizzera, penso che l’Italia possa vincere senza problemi, però è chiaro che nello scontro diretto bisogna considerare tutti i fattori. Il mio ricordo di Giampiero Galeazzi? È sempre stata una persona a modo, educata e competente, nonostante qualche eccesso nelle sue telecronache”.

