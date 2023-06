Pafundi: “Cresciuto nel mito di Diego. Mio padre è napoletano…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il talento dell’Italia Under 20 di proprietà dell’Udinese, Simone Pafundi, ha parlato così.

Mondiale in Argentina, gol su punizione di sinistro nello stadio di La Plata intitolato a Maradona. Proseguiamo coi simboli?

“Nell’aria c’è qualcosa di speciale, lo sento. Mio padre è napoletano e mi ha sempre detto “guardati qualche video di Diego, è il migliore mai esistito”. L’ho fatto, con la speranza di imparare qualcosa. Quella è la mia mattonella, non potevo sbagliare”.

Lei è d’accordo con suo papà?

«Certo, ma io sono della generazione Messi, per me Leo è un idolo assoluto».

È vero che i compagni in allenamento la chiamano Messi?

«Mi prendono in giro. Non è facile gestire certe pressioni. So che ci sono delle aspettative, ma ho 17 anni e a volte si esagera quando si parla di me. Devo ancora dimostrare tutto con l’Udinese”.

Quello di Mancini, il Ct che ha detto «prima convoco Pafundi e poi tutti gli altri».

“Un onore. Per me lui è come un padre, mi fa i complimenti e mi rimprovera quando serve”.

