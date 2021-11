Pali colpiti: la maledizione sembra non abbandonare il Napoli

Contro il Verona il Napoli avrebbe potuto strappare una di quelle vittorie definite ‘sporche’ negata però dai pali colpiti da Osimhen e da Mertens su punizione.

Le correnti di pensiero si dividono nel considerare l palo è un tiro sbagliato o un tiro sfortunato.

Fatto sta che il Napoli, continuando sulla falsa riga delle ultime stagioni, in questo 2021-22 ha già colpito i pali della porta avversaria ben 10 volte: 9 in campionato e 1 in Europa League.

Il leader di questa particolare classifica è Osimhen con 3 pali colpiti, seguito con uno a testa da Anguissa, Fabiàn, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna e Zielinski (in Europa League).

Comments

comments