Serie A

Palladino: “Che qualità il primo gol del Napoli”

Pubblicato il

Raffaele Palladino: “Mi tengo un buon secondo tempo. Bravo il Napoli nel metterci in difficoltà con un grande primo tempo” 

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top