Palliggiano: “Fabian e Koulibaly da Ancelotti? Il Real deve prima cedere: il sogno di Florentino è Mbappè”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Fabián Ruiz e Koulibaly al Real Madrid di Ancelotti? Il Real deve pensare prima a cedere e poi eventualmente ad acquistare. Ci sono tanti casi spinosi, basti pensare a Marcelo, Isco e Bale, che hanno uno stipendio elevatissimo e sono difficili da piazzare. Isco in Italia? Sono tre anni che non rende e non penso che un trasferimento possa migliorare le sue performance, come si è visto con James Rodríguez all’Everton. Kroos, Casemiro, Modrić e Benzema resteranno sicuramente e sono stati i migliori dell’ultima stagione. La rosa va sicuramente svecchiata, ma penso che vada innanzitutto rinforzata la panchina. Alaba è un acquisto importantissimo, tornerà Dani Ceballos, nonostante non abbia fatto molto bene all’Arsenal. Il sogno di Florentino Pérez è Mbappé. Le cessioni di Hakimi e Theo Hernández? Il Real era copertissimo in quei due ruoli, Hakimi è stato ceduto per 40 milioni e ha mostrato limiti enormi in fase difensiva pure all’Inter, mentre Theo ha pagato soprattutto il suo carattere difficile”.

