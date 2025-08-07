Pallone d’oro: Antonio Conte candidato come miglior allenatore

Antonio Conte si è guadagnato un posto tra i candidati al Pallone d’Oro per la categoria “miglior allenatore
per la stagione 2024/25 che ha portato alla conquista del quarto scudetto del Napoli
Antonio Conte si è guadagnato un posto tra i candidati al Pallone d’Oro per la categoria “miglior allenatore
per la stagione 2024/25 che ha portato alla conquista del quarto scudetto del Napoli
Antonio Conte tra i candidati al Pallone d’Oro per la categoria “miglior allenatore”
Conferenza stampa del sindaco di Castel di Sangro e del Presidente della Regione Abruzzo
Castel di Sangro: +33% di visitatori rispetto al 2020
Romelu Lukaku: “Favoriti per lo scudetto? Si parte da zero. Siamo qui per prepararci bene, poi vedremo”
Il resoconto della doppia seduta al Patini
Marsilio e Caruso domani faranno un punto sul ritiro di Castel di Sangro
SSC Napoli annuncia la partnership con la società di tecnologia sportiva KDA3
Sul taccuino azzurro non solo Juanlu ma anche Gutierrez
Sky: Napoli tra stasera e domani si attende il via libera per Juanlu.
I tifosi del Napoli salutano il Cholito…vicino ormai a vestire la maglia granata