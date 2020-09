Palmiero, prima il rinnovo, poi il prestito: lo aspetta il Chievo Verona

Luca Palmiero in procinto di passare in prestito al Chievo Verona. Le indiscrezioni raccolte da TMW sul futuro del centrocampista azzurro.

Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, il futuro del centrocampista Luca Palmiero sarà ancora al Napoli. La relazione stilata dal tecnico Gennaro Gattuso è stata ottima e la proprietà ha rinnovato il contratto del giovane calciatore per le prossime cinque stagioni. Ma prevedendo una difficoltà nel trovare molto spazio in questo campionato, il club ha deciso per il trasferimento al Chievo Verona. Affare già concluso, come anticipato ieri dalla nostra redazione: Palmieri lascerà gli azzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

