Palombelli su Rete 4: “90% morti al Nord, persone più ligie che vanno a lavorare?”

Ancora una volta frasi sconcertanti in tempi di emergenza Coronavirus; dopo il prof. Galli che ha cercato di minimizzare il lavoro del prof. Ascierto arriva Barbara Palombelli a “Stasera Italia”.

La giornalista, nel corso della trasmissione, ha discusso delle notizie relative all’emergenza Coronavirus e dell’alto numero di morti in Lombardia. Solo che, le frasi usate sono le seguenti:

“Il 90% dei morti è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Persone più ligie che vanno tutte a lavorare? Come mai c’è questa esplosione al nord?”

Una frase che colpisce, ma che colpisce in maniera del tutto negativa. Parole che non si sarebbero mai dovute sentire in una diretta televisiva. Di seguito potete anche vedere il video, messo online da Arturo Minervini:

