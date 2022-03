Pampa Sosa: “Spalletti allenatore di grande personalità, mi sento napoletano a tutti gli effetti”

Il doppio ex di Napoli e Udinese Roberto ‘Pampa’ Sosa ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Negli Emirati Arabi alleno la squadra Under 21 del Dibba Hisn. Il mio obiettivo è allenare una prima squadra. Magari in Argentina o in serie A in Italia. A Napoli ho potuto seguire da vicino e apprezzare il lavoro di Sarri e

Benitez. Del primo mi piaceva la fase difensiva, del secondo quella offensiva.

Spalletti? È stato il migliore che abbia avuto in Italia. È un allenatore di grande personalità. Dimostra grande calma e non guarda in faccia a nessuno. Dice sempre quello che pensa guadagnandosi così il rispetto da parte del gruppo.

Mi sento napoletano a tutti gli effetti. Non è la mia seconda casa: è la mia casa. Ho anche una figlia alla Sanità dal

mio precedente matrimonio e la mia attuale compagna è di Capodimonte. Mio figlio Tomas è nato a Udine ma tifa Napoli. Ha già esordito nella serie A argentina nel Deportivo Defensa y Justicia e sta facendo tanti gol. Sogna di giocare in Serie A.

Nel 2004 Pierpaolo Marino mi ha convinto dicendomi che sarei diventato re di Napoli. E ha avuto ragione”.

Comments

comments