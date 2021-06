Pampa Sosa: “Spalletti è il miglior allenatore che abbia avuto”

L’ex attaccante del Napoli ‘Pampa’ Sosa parla di Spalletti in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Abbiamo lavorato tre mesi ai tempi dell’Udinese, è il miglior allenatore che abbia avuto in Italia. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto.

Ricordo che a Udine martellava e ripeteva continuamente “Siete forti” e io scendevo in campo con una motivazione a mille. Trasmette sicurezza.

La piazza deve seguirlo e capire che è un allenatore che parla chiaro e che dice sempre le cose come stanno faccia a faccia. Lo farà con la squadra, con De Laurentiis e se necessario anche con i tifosi. Non guarda in faccia a nessuno, non ha peli sulla lingua e va per la sua strada. Sa tranquillizzarti nei momenti di tensione.

Il Napoli di Spalletti deve puntare al quarto posto soprattutto dopo la delusione di quest’anno. Credo sia difficile per lo scudetto.

Insigne? Secondo me Spalletti è la persona giusta per parlare con Lorenzo. Luciano saprà trovare le parole giuste, non ho dubbi”.

Comments

comments