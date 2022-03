Pancaro: “Il Milan parte con un po’ di vantaggio, anche se il Napoli gioca in casa”

A TMW Radio durante Stadio Aperto, è intervenuto l’ex calciatore di Milan e Lazio Giuseppe Pancaro.

Quanto vale Napoli-Milan per i rossoneri?

“Vale tantissimo per tutte e due le squadre. Oltre ai tre punti c’è anche l’aspetto psicologico da considerare. Il Milan sta facendo un gran lavoro, è da prendere come modello per la programmazione fatta sia sul mercato che sul campo con Pioli. Credo che per questo il Milan parta con un po’ di vantaggio, anche se il Napoli gioca in casa”.

La società fa bene a mettere dei paletti nella trattativa per il rinnovo di Kessiè?

“Secondo me Maldini e gli altri dirigenti sono da prendere da esempio. La realtà è anche che il Milan non può permettersi di promettere grossi stipendi ai propri calciatori, per questo do ancora più valore a quello che sta facendo. Non giudico la volontà di Kessie di andare in una realtà più competitiva, io se fossi in lui non andrei però via da una realtà del genere”.

