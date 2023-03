Pandev: “Il Napoli può fare qualcosa di speciale in Champions League, gioca il miglior calcio d’Europa. Supercoppa? Gli arbitri fecero dei casini e perdemmo la partita“

A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Goran Pandev.

“Il Napoli può fare qualcosa di speciale in Champions League, gioca il miglior calcio d’Europa e si sta divertendo tanto: Spalletti sta facendo grandi cose, una piazza come Napoli merita tanto e secondo me ha una possibilità di giocarsi anche la finale di Champions League.

Kvaratskhelia mi piace molto, così come l’attacco del Napoli: è gente veloce, rapida, che va in profondità e ti viene incontro. Per la Lazio sarà difficile, anche se Sarri è molto organizzato, perchè l’attacco azzurro è micidiale.

Elmas? Il Napoli gioca un bellissimo calcio, Spalletti lo sta dimostrando e la crescita azzurra è incredibile: sono andati via giocatori che hanno fatto bene, sono arrivati ragazzi poco conosciuti che Spalletti ha fatto rendere al meglio.

Supercoppa? A Pechino in Supercoppa fu una cosa brutta, un peccato: stavamo facendo benissimo, andammo in vantaggio poi gli arbitri fecero dei casini e perdemmo la partita. È il passato, ma mi dispiace perchè ci stavamo giocando un trofeo. I tre anni a Napoli sono stati bellissimi, per me e per la mia famiglia”

