Pandev: “Vittoria col Napoli dal sapore speciale”

Goran Pandev, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel dopo la grandiosa prestazione di ieri.

“Sono contento e felice ma soprattutto per la squadra perché abbiamo fatto una grandissima partita e meritato i tre punti. Vincere contro una grande squadra non è facile però abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, ci siamo impegnati al massimo e abbiamo vinto meritatamente. I gol sono anche merito dei miei compagni che mi hanno fatto due assist bellissimi”.

Che sapore ha la vittoria contro il Napoli? “Un sapore molto importante per noi. E’ una vittoria che ci può dare tanto: serenità e consapevolezza nei nostri mezzi. Sono tre punti molto importanti. La strada però è ancora lunga e ci sono ancora tante partite da giocare. Dobbiamo continuare a lavorare e proseguire su questa strada che è quella giusta”.

Che momento state vivendo? “E’ un momento importante e felice. Siamo più sereni e possiamo lavorare più tranquilli. Le vittorie ti danno la tranquillità, è molto importante”.

Vedi da vicino il traguardo dei 100 gol in A. Ci credi? “Sicuramente sì, ci credo. Mancano ancora tante partite ma per me i gol non sono mai stati importanti. E’ importante che vinca la squadra”.

Dopo il capolavoro con la Nazionale, adesso il prossimo è la salvezza con il Genoa? “Questo è l’obiettivo di tutti noi e speriamo di raggiungerlo il più presto possibile”.

