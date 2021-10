“Pandora Papers” Ancelotti coinvolto nell’indagine

“Pandora Papers”, l’inchiesta pubblicata domenica dai giornalisti investigativi dell’International Consortium (ICIJ) dopo l’analisi di 11,9 milioni di documenti, provenienti da 14 società di servizi finanziari, che ha scoperto più di 29.000 società offshore.

Tra i tanti nomi noti, a livello politico sono presenti tra gli altri il premier della Repubblica Ceca, il ministro olandese dell’Economia, l’ex capo del governo britannico Tony Blair, il Re di Giordania e presidenti in carica di Paesi come Ucraina, Kenya, Cile, Ecuador. Non solo, perché nella lista spiccano i nomi di molte celebrità dello sport, della moda e dello spettacolo (da Shakira a Claudia Schiffer fino a Elton John e Julio Iglesias), oltre a criminali. E anche tanti italiani: celebrità del calcio, moda e spettacolo, politici e loro familiari, evasori fiscali con i loro consulenti, mafiosi con i loro tesorieri.

Dalle carte, spiega l’Espresso, emerge anche il nome di Carlo Ancelotti e delle sue società estere che sono finite nel mirino del fisco spagnolo. Il tecnico italiano ora al Real Madrid, spiega l’Espresso, non ha risposto alle domande inviate dallo stesso Espresso, da El Pais e dal consorzio Icij.

Comments

comments