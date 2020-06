Paolo Cannavaro a Radio Marte: “Napoli può vincere la Coppa Italia”

A Radio Marte è intervenuto Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, che ha parlato di tanti argomenti, compresa la Coppa Italia.

Di seguito le sue parole:

“Ho passato bene la quarantena nel residence anche se è stata un po’ dura. Il campionato cinese non è ripreso perché non è iniziato quindi non c’è fretta. Stanno studiando la soluzione migliore, nessuno rema contro il calcio.

La Coppa Italia ha acquistato valore negli ultimi anni, adesso vogliono vincerla tutti. Io l’ho vinta ed è stata una grande esperienza. Il Napoli può vincerla assolutamente. Razzismo in Cina? Non li ricordo ma sono molto attenti alle educazione e il rispetto.

Hamsik? Ci siamo sentiti ed incrociati l’anno scorso. Nel nostro staff c’è un cuoco napoletano che fa le pizze e gliela consegnai negli spogliatoi. Mertens? Deve restare a prescindere dal record, ama Napoli e deve restare. Gattuso è l’allenatore giusto per il club azzurro, è leale e preparato, quindi ha tutto. De Laurentiis o Ferlaino? Difficile fare paragoni, l’ingegnere lo conobbi da ragazzino, De Laurentiis è stato il mio presidente per 7 anni.



Cosa può fare De Laurentiis per vincere il titolo? Prendere giovani di grande prospettiva è la strada giusta ma credo che vadano affiancati a calciatori di esperienza che siano in grado di accendere la passione della piazza e far crescere i giovani. C’è poco da dire a Lorenzo: è grande calciatore, ama Napoli e la maglia del Napoli. Ha sempre dato tutto anche nei momenti di difficoltà proprio come me e così come faranno tutti i napoletani.”



