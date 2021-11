Paolo Cannavaro: “La squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto”

L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni di Paolo Cannavaro.

“Sono un tifoso che si sta divertendo tantissimo a seguire questo Napoli. E’ l’anno buono la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto.

Dopo undici giornate non vedo squadre più solide, parlo di equilibri di squadra. Lo penso ancor di più dopo il derby vinto in quella maniera.

Quando giochi tre partite a settimana non puoi essere sempre brillante. E un campionato lo vince sempre la squadra che prende i tre punti anche quando magari non gioca al top, come il Napoli a Salerno.

Da vecchio difensore ho proprio gusto a vedere come si muove la squadra di Spalletti. Al Napoli è difficile fare gol.

Spalletti fondamentale perché ha capito l’ambiente e ha messo in chiaro le cose nello spogliatoio, lì dove si decidono le sorti di una squadra”.

