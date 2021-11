Paolo Cannavaro: “Sassuolo-Napoli? Meno male che si gioca in trasferta, attenti al contropiede”

Il doppio ex di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Miracolo Sassuolo? E’ noioso parlarne ancora, non ha senso. Con il Sassuolo è un altro test importante ma non è una catastrofe se se non dovesse riuscire a vincere. Meno male che si gioca in casa del Sassuolo perché in questo momento quando giocano in trasferta sembrano una macchina da guerra.

Il Sassuolo non ama chiudersi e ripartire ma rischia di aggrapparsi a questo contro il possesso palla del Napoli. Massima attenzione perché in contropiede Berardi e gli altri possono fare molto male.

Insigne? Sta facendo una grande stagione. Mertens? Mai preoccupato per l’infortunio di Osimhen perché non so in Europa si possono permettere di avere uno come lui in panchina. Koulibaly? Bello goderselo con la maglia azzurra perché davvero impressiona per potenza fisica, determinazione ed eleganza.

Lotta scudetto? Inter, Milan e Atalanta con il Napoli sono le quattro squadre che lotteranno fino alla fine. Non c’è una squadra ammazzacampionato e ci sarà una bella volata. Ma l’ambiente Napoli deve capire che non si vince a punteggio pieno e non è possibile vedere una tragedia ad ogni frenata della squadra. Sono certo che il Napoli resterà lì a lottare con le altre squadre”.

Comments

comments