Paolo Zeppilli, responsabile commissione medica: “Protocollo c’è, Governo deciderà le date”

Paolo Zeppilli, responsabile della commissione medica della FIGC, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla della possibile ripresa.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“La commissione medico-scientifica ha elaborato un protocollo, ma senza riferire delle date per la ripresa. La decisione su quando riprendere spetterà al Governo, noi dovevamo semplificare una serie di norme indispensabili in vista della fase 2.

Difficile stabilire se si è vicini a ripartire, bisognerà vedere la situazione nelle prossime settimane. Finchè non ci sarà un vaccino, non ci sarà un rischio zero e per questo devono essere create le migliori condizioni di sicurezza.

Il protocollo parte da un gruppo essenziale, formato da giocatori, staff tecnico e medico, magazzinieri e altri uomini utili a far lavorare per tre settimane la squadra. In più l’ambiente si deve sanificare regolarmente e deve essere isolato dall’esterno.

Tre sottogruppi identificati per gli esami: soggetti che non hanno accusato mai alcun fastidio, quelli che sono risultati positivi ma con conseguenze lievi e altri che invece si sono ammalati. Questi ultimi, in particolare, saranno sottoposti anche a tac polmonare e ad esami cardiologici. Dopo, si potrà lavorare nei centri sportivi.

Nella prima settimana non ci saranno partitelle, poi se ci sono le condizioni per le prossime due settimane non ci saranno limiti. Il campionato non riprenderà subito e se in questa fase un giocatore risultasse positivo, deve essere isolato e valutare bene la situazione.

Infine, non occorre rifare gli esami per l’idoneità sportiva e nel protocollo non c’è questa cosa. Ringrazio in particolare Ferretti e Tavana, la loro esperienza di spogliatoio è stata importante.”

Per l’intervista integrale a Paolo Zeppilli si rimanda ell’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport.

