Papa Francesco: “In questi giorni difficili possiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine”

Papa Francesco ha parlato del delicato momento che l’umanità sta vivendo per l’emergenza coronavirus, in un’intervista che è possibile leggere su “Repubblica” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.



“Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: fermala con la tua mano. Ho pregato per questo. Ringrazio chi si spende per salvare gli altri. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari.

In questi giorni difficili possiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine, una carezza ai nostri nonni, un bacio ai nostri bambini, alle persone che amiamo. Sono gesti importanti, decisivi. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati.

A volte viviamo una comunicazione fra noi soltanto virtuale invece dovremmo riscoprire una nuova vicinanza. Un rapporto concreto fatto di attenzioni e pazienza”

