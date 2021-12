Papu Gomez: “Mi piacerebbe giocare nel Napoli, mi piace come tratta gli argentini”

L’ex calciatore dell’Atalanta Papu Gomez oggi al Siviglia ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Dove mi piacerebbe giocare se dovessi tornare in Italia? Nel Napoli.

Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste.

Conosco Diego dal Sudamericano Under 17 del 2005: io ero il capitano dell’Argentina, lui venne a trovarci. Per me è stato come perdere un familiare e ancora non capisco come sia stato possibile.

Come è potuto morire Diego? Come hanno potuto abbandonarlo, poverino? Come hanno fatto morire la persona più famosa al mondo?.

Ancelotti in Spagna è un genio e non c’è calciatore che ne parli male.

La Serie A è bellissima: ha 3-4 squadre che si giocheranno lo scudetto. La Juve no, è molto lontana: non penso rientri. Chi vincerà? Inter o Milan.

Ho sempre avuto una devozione per Insigne, l’ho sempre ammirato. Forse il fatto di giocare nel Napoli gli ha tolto un po’ di visibilità”.

Comments

comments